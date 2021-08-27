ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Социалистический проспект на двое суток перекроют в Барнауле

Горняк22
6 часов Ago

Рабочие будут заменять участок ветхой тепловой сети.

Фото: СГК

С 27 по 30 августа на проспекте Социалистическом в районе пересечения с улицей Папанинцев перекроют дорогу, сообщает пресс-служба СГК.

Подрядная организация будет вести реконструкцию участка внутриквартальной муниципальной тепловой сети диаметром 250, 80 и 65 мм на участке в 76 метров, часть из которого проходит под проезжей частью.

Работы являются одним из этапов подготовки города к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Катунь24

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