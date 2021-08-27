Катунь24: Снижение регистрации льготной ипотеки прогнозируют в Алтайском крае

Об этом сообщила «Интерфаксу» замглавы управления Росреестра по региону Елена Бандурова.

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Эксперт считает, что тенденция наблюдается с 1 июля 2021 года. При этом происходит общий рост числа заявок на ипотеку. Предположительно, это происходит потому, что застройщики стали предлагать меньше квартир эконом-классов, которые чаще всего интересуют дольщиков.

Кроме этого, на спрос и предложение влияет и подорожание стройматериалов. Это влияет и на рост цен квартир в новых домах.

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Елена Бандурова отметила, что в регионе пошел крен с первичного на вторичный рынок – льготная ипотека на него не распространяется.

«По итогам I полугодия Росреестр наблюдал рост количества заявлений о регистрации всех категорий ипотеки – было зарегистрировано порядка 33,5 тыс. шт. (рост в 1,2 раза к аналогичному периоду прошлого года). Из них на льготную ипотеку под 6,5 % годовых пришлось 925 заявлений, на сельскую ипотеку под 3 % годовых — 121», – уточняет «Интерфакс».

Кроме того, помимо роста спроса на ипотеку, отмечается тенденция увеличения регистрации объектов жилой недвижимости на 35 %: до 72,5 тыс. В это же время на 17 % выросло и количество зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве – до 5,4 тыс. При этом «заявительная активность правообладателей несколько снизилась» (минус 15 %, до 222 тыс. заявлений) из-за снижения числа сделок с землей и нежилой недвижимостью.

Катунь24