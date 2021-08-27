ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

Горняк22
6 часов Ago

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 28-29 августа 2021 года в регионе будет тепло. Воздух прогреется до +25…+30 градусов.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае 28 августа столбики термометров покажут +25…+30 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице температура +27…+29 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

29 августа в регионе также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит +25…+30 гр.

В Барнауле воздух прогреется до +27…+29 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Горняк22: Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Горняк22
6 часов Ago
Маргарита Грачева Фото: instagram.com/margoritka1211 Блогер рожала в элитном роддоме на Фурштатской улице, в котором родились дети телеведущего Ивана Урганта, актрисы Анастасии Мельниковой и бывшего вратаря...
Горняк22: Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Горняк22: Лишившаяся руки из-за мужа Маргарита Грачева родила третьего ребенка

Горняк22
6 часов Ago
Маргарита Грачева Фото: instagram.com/margoritka1211 Блогер рожала в элитном роддоме на Фурштатской улице, в котором родились дети телеведущего Ивана Урганта, актрисы Анастасии Мельниковой и бывшего вратаря...

Читать по теме:

ВТОПЕ: