Катунь24: Соцсеть «Вконтакте» запустит видеозвонки на 2048 человек без лимита по времени

Пользоваться им можно будет даже без аккаунта.

Фото: «ВКонтакте»

Социальная сеть анонсировала собственное десктопное приложение для видеозвонков. По словам разработчиков, оно сможет предложить все те же функции, которые другие сервисы предлагают на платной основе. Приложение доступно для компьютеров с Windows, macOS и Linux.

Отмечается, что звонки в приложении не будут ограничены по времени. Пользователи смогут записывать их и вести трансляции на личную страницу или в сообщество.

Присоединиться к разговору можно анонимно, не имея профиля в соцсети.

Катунь24