ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Соцсеть «Вконтакте» запустит видеозвонки на 2048 человек без лимита по времени

Горняк22
15 часов Ago

Пользоваться им можно будет даже без аккаунта.

Фото: «ВКонтакте»

Социальная сеть анонсировала собственное десктопное приложение для видеозвонков. По словам разработчиков, оно сможет предложить все те же функции, которые другие сервисы предлагают на платной основе. Приложение  доступно для компьютеров с Windows, macOS и Linux.

Отмечается, что звонки в приложении не будут ограничены по времени. Пользователи смогут записывать их и вести трансляции на личную страницу или в сообщество. 

Присоединиться к разговору можно анонимно, не имея профиля в соцсети.

Катунь24

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