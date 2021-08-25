Катунь24: Самые токсичные женщины по знаку зодиака

По мнению астрологов, у каждого знака зодиака имеются свои уникальные черты характера. Все люди наделены положительными или отрицательными качествами, но есть знаки, с которыми следует быть предельно осторожными.

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Первое место в нашем топе занимают женщины-Скорпионы. Они очень хитры, сначала они обсудят проблемы собеседника, а когда убедятся в том, что жертва расслабилась – они нанесут удар:«по-дружески» сообщат неприятную новость или сделают обидное замечание. Не каждый потерпит такие фразы в свой адрес. Однако, стоит лишь потребовать доказательства того, о чем говорит Скорпион, как замешательство или отсутствие ответов выдаст коварные намерения представительницы этого знака.

На второй строчке у нас Женщина-Близнец. Представительницы данного знака буквально могут «задавить» своими негативными эмоциями. Они обязательно попробуют донести до вас, что все вокруг враги. И если вдруг вы не согласитесь с данным мнением, то вы попадаете под угрозу оказаться в этом списке.

И завершает наш топ — Женщина-Дева. Своим бесконечным потоком критики, Девы способны деморализовать абсолютно любого. Вполне реально от них услышать «молодец, но тебе еще стоит поработать» с последующим списком правок на 200 страниц. Не каждый способен спокойно выдержать такие высказывания в свою сторону.

По материалам

Катунь24