ГОРНЯК22 25.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Стало известно, как пройдут праздничные линейки 1 сентября в Алтайском крае

Горняк22
8 часов Ago

Школьники начнут новый учебный год в очном формате. День знаний отметят торжественными линейками.

Фото: pixabay.com

Мероприятия пройдут на свежем воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора. Во время учебного года в школах продолжат действовать санитарно-эпидемиологические требования. Это кабинетная система обучения, обработка рук антисептиками, обязательная термометрия, а также обработка и проветривание помещений.

Отмечается, что в помещениях празднования возможны только для одного класса. 

Катунь24

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