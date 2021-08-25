Катунь24: Стало известно, как пройдут праздничные линейки 1 сентября в Алтайском крае

Школьники начнут новый учебный год в очном формате. День знаний отметят торжественными линейками.

Фото: pixabay.com Embedded video for Стало известно, как пройдут праздничные линейки 1 сентября в Алтайском крае

Мероприятия пройдут на свежем воздухе с соблюдением требований Роспотребнадзора. Во время учебного года в школах продолжат действовать санитарно-эпидемиологические требования. Это кабинетная система обучения, обработка рук антисептиками, обязательная термометрия, а также обработка и проветривание помещений.

Отмечается, что в помещениях празднования возможны только для одного класса.

Катунь24