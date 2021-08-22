Катунь24: Сибиряк прошёлся прямо по капоту машины, которая перегородила пешеходный переход

Как утверждают очевидцы, сам пешеход при этом был пьян.



Фото: Скриншот из видео пользователя wowa55 на youtube Embedded video for Сибиряк прошёлся прямо по капоту машины, которая перегородила пешеходный переход

19 августа 2021 года в омских пабликах появилась запись с видеорегистратора автомобиля. На ролике видно, как водитель другой легковушки решил проскочить пешеходный переход, но не успел его проехать, поскольку в этот момент как раз загорелся разрешающий сигнал для пешеходов. В итоге машина перегородила дорогу, и людям пришлось её обходить.

Один из пешеходов не смог спокойно отреагировать на ситуацию и решил пройтись прямо по капоту мешающей машины. Спускаясь, омич не удержался и упал, но начал пытаться разобраться с автолюбителем, однако тот только объехал пробку и скрылся.

Подписчики в комментариях разделились на две группы: кто-то одобрили поступок сибиряка, а кто-то, согласившись с тем, что водитель нарушил ПДД, всё же посчитали поведение пешехода неуместным.

Катунь24