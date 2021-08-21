Катунь24: Сибирячка написала заявление в полицию на лошадь, которая потоптала ей грядки

Правоохранители выяснили, что соседское животное ночью оторвалось от привязи и прошло в огород женщины.

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Необычное обращение поступило в полицию от жительницы села Борисоглебское Убинского района Новосибирской области. Женщина утверждает, что из-за лошади она лишилась части урожая. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

«Животное живет у соседей, — пояснил источник. — Ночью лошадь оторвалась от привязи и потоптала картошку на огороде сибирячки».

Сельчанка написала заявление.

Катунь24