Катунь24: Синоптики рассказали о погоде в выходные дни в Алтайском крае

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 21 и 22 августа 2021 года в регионе будет тёплая ясная погода, осадков не ожидается.

Фото: pexels.com

21 августа в крае преимущественно без осадков, утром местами возможен туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Воздух прогреется до +15…+20 градусов, по югу местами до +25 градусов.

В Барнауле также без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. В утренние часы возможен туман. Температура +18…+20 градусов.

22 августа в регионе температура +21…+26 гр. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с.

В краевой столице столбики термометров покажут +21…+23 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Катунь24