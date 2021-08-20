Катунь24: Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве

Сумма долга компании составила 2,1 миллиарда рублей.

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В Новосибирске аквапарк «Аквамир» подал в арбитражный суд заявление о банкротстве. Суд ещё не принял к производству исковое заявление. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ещё в начале 2021 года объект приостановил свою работу из-за смены арендатора.

Отметим, «Аквамир» открыли в 2016 году. Он является одним из самых крупных в России крытых аквапарков. Его площадь составляет 35 000 квадратных метров. Для детей и взрослых там работают горки разной степени экстремальности, волновой бассейн, акваплей — городок с горками для самых маленьких, а также другие развлечения.

Катунь24