Катунь24: Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения прав девочки с инвалидностью из Бийска

Ранее докладывать о его проверке поручил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Фото: Бийское телевидение

Напомним, девочка с инвалидностью из Бийска два года не может получить положенное ей кресло-коляску. Сейчас она передвигается на коляске без дополнительной фиксации, что привело к травмам: Ксюша Тернова соскользнула со своей коляски и сломала обе ноги. Об этом сообщило «Бийское телевидение» 16 августа 2021 года. 17 августа СУ СК РФ по Алтайскому краю начал проверку.

По информации Следственного комитета, с декабря 2019 года по настоящее время должностные лица Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования в нарушение законодательства о социальной защите инвалидов всё ещё не предоставили кресло-коляску и кресло-стул 13-летней девочке с инвалидностью из Бийска. Её мама утверждала, что для этого были собраны все необходимые документы. Это существенно нарушает права ребенка.

По факту халатности сотрудников ведомства открыли уголовное дело. Следователи СК дадут принципиальную юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за закупку оборудования для инвалидов. Расследование продолжается.

Катунь24