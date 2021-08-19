Катунь24: Штрафы для зацеперов решили увеличить в 40 раз

Сейчас наказание за проезд снаружи поезда составляет 100 рублей.

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В Госдуме предложили внести изменения в КоАП, повысив ответственность за нарушения правил поведения на железной дороге. Наказание за зацепинг не менялось в России уже на протяжении 20 лет. При этом транспортная полиция каждый год пресекает около тысячи подобных правонарушений, сообщает «Парламентская газета».

«Существенное увеличение размера штрафа за зацепинг — с сегодняшних ста до как минимум двух тысяч рублей — заставит зацеперов и блогеров задуматься, прежде чем, подвергая риску жизнь пассажиров и свою собственную, забираться на электричку ради эффектного кадра и лайков в сетях», — пояснил автор антизацеперских поправок в КоАП зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Правительство данную инициативу поддержало.

Зацепинг – смертельно опасное развлечение. Это способ передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Зацепер может находиться на крыше, на открытых переходных или тормозных площадках.

Катунь24