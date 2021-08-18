Катунь24: СУ СК РФ по Алтайскому краю проводит проверку по делу о нарушении прав девочки с инвалидностью из Бийска

Мама ребёнка рассказала, что её дочь вынуждена ездить на не приспособленном для ее заболевания средстве передвижения.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Напомним, девочка с инвалидностью из Бийска два года не может получить положенное ей кресло-коляску. Сейчас она передвигается на коляске без дополнительной фиксации, что привело к травмам: Ксюша Тернова соскользнула со своей коляски и сломала обе ноги. Об этом сообщило «Бийское телевидение» вчера, 16 августа 2021 года.

Региональный Следственный комитет РФ организовал процессуальную проверку. После неё будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на предмет халатности, уточнили в пресс-службе ведомства.

Катунь24