Катунь24: СМИ сообщили об обнаружении майнинг-фермы на территории Барнаульской ТЭЦ-3. Пресс-служба СГК опровергла информацию

Информация об устройствах, якобы работающих за счет электроэнергии ТЭЦ-3 и, возможно, ТЭЦ-2, появилась в СМИ Алтайского края сегодня, 17 августа 2021 года.

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Крупную майнинг-ферму, добывающую криптовалюту, обнаружили на территории Барнаульской ТЭЦ-3. Следователи провели проверку, но уголовного дела не возбудили из-за отсутствия заявления потерпевших.

В пресс-службе компании заявили, что незаконное подключение выявили на ТЭЦ-3 в сентябре 2020 года, объект находился за пределами территории станции.

«На момент обнаружения оборудование не работало. Приборы учета ТЭЦ-3 не зафиксировали потребления электроэнергии. На Барнаульской ТЭЦ-2 факта незаконного подключения к электрическим сетям не зафиксировано», – сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Катунь24