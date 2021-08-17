Катунь24: Стало известно, сколько в России шаманов
Верховный шаман страны Кара-оол Допчун-оол заявил в беседе с РИА Новости, что сейчас в России насчитывается около четырёх тысяч шаманов.
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По его словам, число шаманов каждый год увеличивается.
«В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы», — пояснил верховный шаман России.
Отметим, в Кызыле состоялся третий Всероссийский съезд шаманов. На форуме шаманы приняли решение выступить с призывом к российскому правительству включить шаманизм в число традиционных религий России. Кроме того, собравшиеся обсудили вопросы создания общероссийской религиозной организации шаманов и «кодекс чести» шамана.