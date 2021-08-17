Катунь24: Стоимость газа в баллонах снизится в Алтайском крае

Уменьшение стоимости баллона с учетом доставки до потребителя составит от 12 % до 19 %.

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Розничные цены на реализацию населению сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя на 2021 год были утверждены на очередном заседании правления управления по тарифам. Оно прошло 11 августа 2021 года.

«Согласно федеральному законодательству, с января 2020 года категория «с доставкой» не подлежала государственному регулированию. Так поставщики сжиженного газа реализовывали продукт населению по утвержденным управлением по тарифам ценам, при этом стоимость услуги доставки определяли самостоятельно. В апреле 2021 года изменено федеральное законодательство и вновь введено государственное регулирование розничной цены сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя», – уточнили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Так, на основании заявления ОАО «Алтайкрайгазсервис», в управлении установили розничные цены на реализацию сжиженного газа с доставкой до потребителей на 2021 год в размере 48,67 руб./кг с НДС (или 438,03 руб./баллон 9кг).

Катунь24