Катунь24: СМИ: россияне смогут купить авиабилеты за один рубль

Приобрести их можно будет на шесть маршрутов.

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Совсем скоро авиакомпания Nordwind выпустит в продажу билеты стоимостью 1 рубль. Планируется, что билетов всего будет 25 тысяч. Купить их смогут взрослые, путешествующие с детьми до 18 лет.

Таким образом авиакомпания планирует получить государственные субсидии, передают Известия со ссылкой на источники в отрасли.

За рубль пассажиры смогут добраться в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Иркутск, Самару. Предельная стоимость специального тарифа по этим маршрутам установлена правительством в размере 7 тысяч, 10 тысяч, 8 тысяч, 7 тысяч, 10,5 и 11 тысяч рублей соответственно.

Катунь24