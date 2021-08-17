Катунь24: Стал известен приговор директору барнаульского детского сада HAPPY BABY

Елене Воротниковой предъявили обвинение по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере».

Фото: pexels.com

В 2015 году бывший директор частного детского сада не располагала деньгами для долевого финансирования по госпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Она обратилась к собственнице помещения Стелле Штань, на тот момент являющейся представителем губернатора в региональном Заксобрании. Работая сообща, обвиняемые подготовили фиктивные документы о купле-продаже, в которых стоимость помещения была существенно завышена, и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору, уточняет пресс-служба регионального Следкома.

Поддельные документы женщины предоставили в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. Ими позже воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метра. Об аресте Елены Воротниковой стало известно 19 марта 2021 года. Стеллу Штань задержали 1 апреля 2021 года.

Елена Воротникова признала вину в содеянном. Она получила наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей. Дело в отношении бывшего представителя губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань сейчас рассматривает суд.

Катунь24