Катунь24: Семья из Рубцовска отметила бриллиантовую свадьбу

10 августа в отделе ЗАГС по Рубцовску и Рубцовскому району торжественно чествовали семью Григорьевых, отметивших 60 лет совместной семейной жизни.

Фото: управление юстиции Алтайского края

Летопись семейной жизни Николая Никифоровича и Нины Трофимовны началась 9 августа 1961 года. Познакомились они в 1960 году. Как и многие молодые люди в то время, Нина уехала из родного города в чужой, незнакомый край покорять целину. В Рубцовске родных и знакомых не было, нужно было искать жильё. Так, волею судьбы она попала в дом, где проживал Николай. Их знакомство стало судьбоносным. Им было интересно проводить время друг с другом, у них были общие взгляды и увлечения.

10 августа 2021 года юбиляры принимали поздравления от родных и близких, специалистов отдела ЗАГС. Григорьевы также получили поздравление от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Родные вручили Николаю Никифоровичу и Нине Трофимовне шкатулку с камнем бриллиантом — символом их юбилейной свадьбы. Супруги скрепили свой 60-летний брачный союз подписями в книге записей юбиляров семейной жизни и обменялись кольцами.

Как рассказали в управлении юстиции, у супругов двое детей — сын и дочь, трое внуков, которые продолжили трудовую династию железнодорожников, и один правнук.

За плечами у супругов Григорьевых — многолетние, добросовестные трудовые годы на благо края и Родины. Обоим присвоено звание ветеранов труда, оба отмечены благодарностями и грамотами. Супруги Григорьевы награждены медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Николаю Никифоровичу присвоено звание «Почётный железнодорожник».

Супруги имеют активную жизненную позицию, являются постоянными участниками городских мероприятий, где поют и читают стихотворения. Николай Никифорович выпустил сборник авторских стихов и воспоминаний.

Катунь24