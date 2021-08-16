Катунь24: Шерлок, Бонд и Винни: кинологи назвали самые популярные «книжные» клички собак

Российская кинологическая федерация назвала самые популярные в России клички собак, названных в честь литературных героев. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Возглавила рейтинг самых популярных кличек — «Алиса из Страны чудес» писателя Льюиса Кэрролла. С кличкой Алиса было зарегистрировано 2099 собак. Далее идёт Гамлет из одноимённого произведения Уильяма Шекспира. Таких собак насчитали 640. Далее в рейтинге расположились:

Рейтинг был построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

«Герои известных литературных произведений зачастую привлекают собаководов своими именами. Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку. Еще очень важный момент при выборе клички – это возможность для собаки распознать свое имя среди других слов. Если вы все-таки остановились на длинном имени, обязательно подумайте над тем, как вы его можете сократить для использования при тренировках и на прогулке», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев.