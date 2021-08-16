ГОРНЯК22 16.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Сибиряк выставил на продажу два автографа Джо Байдена за 149 тысяч рублей

Горняк22
9 часов Ago

Автор объявления уточняет, что больше в России подобных артефактов с подписями действующего президента США нет.

Фото: avito.ru

4 августа 2021 года в Новосибирске на сервисе объявлений появилось сообщение о продаже двух автографов президента США Джозефа Байдена.

За одну чёрно-белую фотокарточку продавец просит 85 тысяч рублей, если купить сразу две, то выйдет чуть дешевле — 149 тысяч рублей.

Автор уверяет, что автографы он взял из архивов частного музея. Первая фотография была сделана в 1978 году, вторая датируется 1982-ым годом. 

В объявлении указано, что продавец находится в Калининском районе Новосибирска.

Катунь24

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