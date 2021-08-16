Катунь24: Службу в армии могут включить в трудовой стаж

Соответствующий законопроект в Госдуму внесла «Единая Россия».

Фото: pixabay.com

Согласно законопроекту, срочная служба в армии будет включаться в стаж для досрочного выхода на пенсию. Сейчас досрочно выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста могут мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. Минимальный допустимый возрасти при этом — 60 и 55 лет соответственно.

«Однако в необходимый для этого стаж сейчас включаются только периоды работы и один нестраховой период – период нахождения на больничном. То есть гражданин, отслуживший срочную службу в армии и далее непрерывно работавший, находится в менее выгодном положении по сравнению с не служившим, хотя посвятил этот период почетному долгу – службе Родине», — цитирует одного из авторов законопроекта Сергея Неверова РИА Новости.

Депутат уточнил, что сейчас мужчины, которые прошли срочную службу и после нее непрерывно работали не могут накопить эти 42 года к наступлению 60-летия.

Если поправки примут, то с 1 января 2022 года досрочно на пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.

Катунь24