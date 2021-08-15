Катунь24: Сергей Лавров признался, что любит Алтай и Катунь

Об этом министр иностранных дел России рассказал на встрече с участниками арт-кластера «Таврида».

Фото: The Official CTBTO Photostream

Также Лавров отметил, что раньше довольно часто катался на лыжах, сейчас он делает это реже.

«Иногда езжу к товарищу в охотничье хозяйство посмотреть на природу. А летом — Сибирь, я обожаю Алтай, моя любимая река — Катунь, там есть и притоки», — признался он.

Обычно, по словам министра, он отдыхает 10−12 дней в году.

Катунь24