Катунь24: Степан Сеновал: традиции и приметы на 15 августа

15 августа Православная церковь почитает память Стефана Первомученика. Он был первым христианским мучеником, происходившим из диаспоры евреев. Стефана вместе с шестью единоверцами апостолы сделали диаконами для поддержания справедливости и порядка при ежедневной раздаче потребностей. Избрали диаконов после возмущений несправедливыми раздачами, возникших в среде христиан-евреев, приехавших из диаспоры в Иерусалим и говоривших на греческом языке. Стефан сам носил греческое имя и, скорее всего, тоже происходил из диаспоры.

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Стефан не только выполнял возложенные на него обязанности, но и проповедовал слово Божие в Иерусалиме, за что был привлечен к суду и побит камнями.

Традиции и обычаи

В народе святой Стефан считается покровителем лошадей, поэтому ему молились о здоровье и защите этих животных. К ним в Степанов день относились с особым почтением. Чтобы лошадки оставались сильными, выносливыми и здоровыми, их поили из ведра, в которое бросали серебряную монету. В некоторых местах вместо ведра воду наливали в собственную шапку. Иногда воду пропускали через серебряное сито. В Степанов день на работу лошадей не выводили. Их кормили, мыли, вплетали им в хвост и в гриву ленточки.

Крестьяне отмечали окончание сенокосной поры. По этому поводу устраивали праздник. В поле 15 августа не выходили. Чтобы заготовленное сено уберечь от дождей, его укрывали в сеновалах-сараях. Ещё было принято косить отаву – отросшую траву.

В этот день всей семьей шли в поле, собирали травы, чтобы сплести «Степанов венок». Для его изготовления брали двенадцать трав: божьи слёзки, клевер, мята, пижма, полынь, ромашка и другие. Ещё такой венок называли – «солнце с маревами». Его приносили домой, и вешали в красный угол под иконы. Верили, что он обладает исцеляющей и защитной силой, помогает защитить домочадцев от простудных заболеваний в холодное время года. Если в дом приходила беда или болезнь, хозяйка от венка отрывала травы и заваривала их. Считалось, что сила венка сохраняется до следующей весны.

Приметы и поверья

Какая погода в этот день, таким и сентябрь будет. Дождь на Степана сулит богатый урожай картофеля и обещает отсутствие пожаров в ближайшие месяцы. Если северо-восточный ветер дует, то урожай зерновых будет плохим. Какая с утра стоит погода, такая будет на протяжении 6 недель. Новолуние в этот день – к дождливой погоде, растущая луна – к засушливой. Пауки плетут аккуратную и маленькую паутину – к дождю. Если кошки стены скребут когтями, то близится ненастье. Ещё такое поведение усатых-полосатых не сулит добра рыбакам. Клева в этот день не будет. Услышать свист бурундука – к солнечному и безветренному дню. Лягушки громко квакают – к дождю. Если кваканье резко прекратилось, то утром могут быть заморозки.

Люди, родившиеся 15 августа, – благородные, щедрые и честные. Дружить с ними одно удовольствие. В качестве талисмана им подходит серпентин и берилл.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24