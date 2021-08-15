Катунь24: Стали известны подробности барнаульской аварии на Попова — Власихинской

Напомним, легковой автомобиль и машина такси попали в серьезную аварию в Барнауле сегодня, 14 августа 2021 года.

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О ДТП сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул». В городском отделе ГИБДД уточнили, что водитель «Тойота», женщина 1986 г.р. при повороте налево на регулируемом перекрёстке не уступила дорогу автомобилю «Фольксваген Поло». Вторую машину вел мужчина 1988 г.р.

Водитель «Тойоты» получила травмы, её госпитализировали в первую городскую больницу. Также пострадали два пассажира автомобиля «Фольксваген», им медпомощь оказали на месте. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Катунь24