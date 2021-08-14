Катунь24: Следователи: у похитителя бийской школьницы были и другие жертвы

Свою вину мужчина признаёт.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В одном из сёл Бийского района с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за 12-летней девочкой, которая жила летом в этом селе. Днем 31 июля ребёнка, проезжающего на велосипеде по проселочной дороге, увидел злоумышленник. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел на нее мешок. Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал своего дома. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции, волонтеров и неравнодушных граждан, Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней правоохранители разыскивали похитителя и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай — мужчину опознал местный житель.

Сегодня Лавкина доставили на территорию Алтайского края в Бийск. Сейчас следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Также следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении девочек, совершенных им ранее.

Мужчина заключен под стражу, вскоре его переместят в следственный изолятор на время предварительного следствия.

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Катунь24