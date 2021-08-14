Катунь24: Синоптики рассказали, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 14-15 августа 2021 года в регионе возможны дожди и грозы. Воздух прогреется до +19…+24 градусов.

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В Алтайском крае 14 августа столбики термометров покажут +17…+22 гр. Местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице температура +18…+20 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с.

15 августа в регионе также возможны кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха составит +19…+24 гр.

В Барнауле воздух прогреется до +22…+24 гр. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.

Катунь24