Катунь24: Стали известны подробности задержания мужчины, подозреваемого в похищении 12-летней девочки

Его задержали вчера вечером, 12 августа 2021 года, в селе Курота Онгудайского района сотрудники полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю Embedded video for Стали известны подробности задержания мужчины, подозреваемого в похищении 12-летней девочки

Сегодня утром, 13 августа 2021 года, подозреваемого доставили спецконвоем в Алтайский край. Ориентировки с фото и подробными приметами подозреваемого были распространены сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю не только на территории края, но и в соседних регионах, активное участие в поисках помимо правоохранителей принимали и местные жители.

«40-летний житель села Малоенисейское Алтайского края на протяжении двух дней удерживал в подвале своего дома 12-летнюю девочку, после чего отпустил ее, а сам скрылся. Активные мероприятия по его розыску продолжались более десяти дней. Сообщение о том, что в селе Курота Онгудайского района возле речки был замечен мужчина, похожий по приметам на разыскиваемого Олега Лавкина, поступило в полицию от бдительного 36-летнего местного жителя», – уточнили в пресс-службе регионального МВД.

Изначально разыскиваемый мужчина представился не своим именем и сообщил, что документов при себе не имеет. Паспорт полицейские обнаружили позже в личных вещах гражданина. Местному жителю Республики Алтай, который обнаружил Олега Лавкина, будет выплачено денежное вознаграждение.

СУ СК России по Алтайскому краю мужчине заочно предъявлено обвинение по статье УК РФ «Похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего». Следствие по делу продолжается.

Катунь24