Катунь24: Смертельные случаи отравления алкоголем расследуют в Алтайском крае

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и источники поступления спиртосодержащей жидкости.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Уголовное дело по статье «Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающий требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» расследует третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, вечером 8 августа 2021 года в одном из сел Усть-Калманского района местные жители на праздновании дня рождения употребили алкогольный напиток неизвестной марки, приобретенный в Барнауле. На следующий день несколько человек были госпитализированы в медучреждение, одна из женщин скончалась. От употребления неизвестного алкоголя также скончались два молодых человека в Барнауле.

На данный момент проводят все необходимые следственные действия, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Кроме того, по фактам отравления проводят проверку и сотрудники полиции: устанавливают обстоятельства и источники поступления спиртосодержащей жидкости.

В пресс-службе ведомства отмечают, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Алтайскому краю системно выявляют факты незаконного оборота этилового спирта. Основной объем нелегальной продукции на территорию края поступает из других регионов РФ. Чаще всего в регионе изымают готовый фальсификат в стеклянных бутылках, весной этого года сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ по Алтайскому краю изъяли около 35 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.

По данным краевого Министерства здравоохранения, которое направило все материалы в правоохранительные органы, с 19 июля 2021 года в регионе зафиксировано десять случаев отравления метиловым спиртом, шесть из них – летальные. Сейчас врачи продолжают бороться за жизнь нескольких пациентов.

Катунь24