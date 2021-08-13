Катунь24: Специалист рассказал, как можно удалить себя из базы данных мошенников

Довольно часто поставщиками информации для злоумышленников становятся банки или госучреждения.

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Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов подчеркнул, что попасть в списки мошенников может абсолютно любой человек. Он предупредил, что методы борьбы с подобным сливом данных, увы, нет. Но можно себя обезопасить, помня о цифровой гигиене.

«Если в письме, смс или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность, что вы столкнулись с мошенничеством», — цитирует РИА Новости специалиста.

Эксперт также посоветовал не открывать незнакомые сообщения и электронные письма. Прежде чем прочесть сообщение, Александр Герасимов рекомендует убедиться в подлинности адреса отправителя. Он может быть похож на известный, но содержать при этом едва заметные глазу изменения. Например, wildberres вместо wildberries. Стоит отнестись с подозрением к сообщениям, написанным с ошибками, а также со странными прикрепленными файлами и ссылками.

Катунь24