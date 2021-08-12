Катунь24: Серебряный и бронзовый призёр летних Игр в Токио Сергей Каменский вернулся в Алтайский край
Рейс бийского стрелка приземлился в барнаульском аэропорту сегодня, 12 августа 2021 года.
Фото: Катунь 24
2 августа 2021 года спортсмен стал вторым в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 метров, набрав 464.2 балла. До того, 27 июля, Сергей Каменский вместе со своей напарницей Юлией Каримовой из Ижевска завоевали бронзу Олимпийских игр в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
На олимпиаде наш земляк выступал в составе команды Олимпийского комитета России.
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