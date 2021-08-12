Катунь24: Сибиряк расстрелял людей из ружья после ДТП

В городе Канске Красноярского края задержали ранее судимого 19-летнего молодого человека, подозреваемого в умышленном причинении огнестрельного ранения двум местным жителям.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, 6 августа около двух часов ночи на одной из улиц города между 19-летним водителем автомобиля ВАЗ и потерпевшими произошёл словесный конфликт. Молодой человек решил уехать, но допустил наезд на транспорт своих обидчиков, после чего скрылся.

Спустя час он подъехал к месту проживания, где у ворот обнаружил водителя пострадавшей машины и участников конфликта. Забежав в дом, подозреваемый взял ружьё, принадлежавшее его отцу, вышел на улицу и сделал 4 выстрела в сторону граждан, а затем вернул ружье в сейф. В результате два человека пострадали.

Молодого человека арестовали, а оружие, из которого он совершил преступление, изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Теперь жителю Канска грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Катунь24