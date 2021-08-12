Катунь24: Специалист перечислил ненужные функции смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков считает, что опции в смартфонах с поддержкой 5G бессмысленны в нашей стране.

Фото: pexels.com

«Не стало заметной функции беспроводной зарядки, потому что она по большому счету необходима в домашних условиях или в машине — с собой гораздо удобнее иметь либо Power Bank, либо обыкновенный шнур», — цитирует РИА Новости эксперта.

К бессмысленным и ненужным функциям Денис Кусков также отнес функцию «управление жестами», 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию «второй экран».

Катунь24