Катунь24: Сибирячка, сдавшая детей педофилам в «сексуальную аренду», сядет в тюрьму

Также в колонию строгого режима отправятся 64-летний сибиряк и его 58-летний товарищ, которые удовлетворяли сексуальные потребности с малышами.

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В 2018 году жительница города Ужура в Красноярском крае периодически отдавала своих детей знакомому, который их насиловал. Малышам было 3 и 5 лет. За услуги женщина брала тысячу рублей.

Однажды педофил привез одного из беспомощных детей к своим приятелям, которые над ним тоже надругались.

Один из фигурантов, 50-летний мужчина, страдал психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал, что делает. Теперь его должны принудительно вылечить.

64-летнему «другу» семьи назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы, 58-летнему подсудимому — 12,5 лет. Они оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Матери пострадавших детей назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24