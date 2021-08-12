Катунь24: Сибиряк из ревности зарезал своих гостей

Жуткая история произошла в Новосибирске.

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8 августа 2021 года пара пришла в гости к супругам и они начали вместе распивать алкоголь. В какой-то момент хозяину квартиры показалось, что гость уделяет излишнее внимание его жене. Разозлившись, ревнивый мужчина схватил нож и начал бить его по шее и голове. Разобравшись с ним, сибиряк также ранил и его возлюбленную.

Убедившись, что потерпевшие перестали подавать признаки жизни, 32-летний мужчина скрылся с места преступления. А его жена выбежала на улицу и начала просить помощи у жильцов дома. О случившемся они сообщили в полицию. Вскоре подозреваемого убийцу задержали.

Следователи возбудили уголовное дело.

Катунь24