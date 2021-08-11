Катунь24: Шесть жителей Алтайского края получили награды президента России

Указ о присвоении почётных званий жителям региона Владимир Путин подписал 6 августа 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Фото: pixabay.com

Почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоили генеральному директору сетевой компании «Алтайкрайэнерго» Сергею Прибу. Он работает в энергосистеме региона с 1996 года. В период его руководства компания произвела реконструкцию и ввод в эксплуатацию целого ряда подстанций, что позволило повысить надежность энергоснабжения районов Алтайского края и создать условия для развития жилищного строительства, строительства объектов социального и бытового назначения. По итогам 2019 года возглавляемая им компания заняла третье место в рейтинге Минэнерго России среди субъектов электрических сетей по эффективности мероприятий по снижению потерь электрической энергии.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» получила заместитель начальника Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных Марина Домникова. Она принимала активное участие в проведении мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний животных и птиц в Первомайском, Угловском, Алейском, Змеиногорском и других районах края.

Трёх человек удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»: директора Краевого шахматного клуба Марину Науаеву, тренера барнаульской спортшколы «Жемчужина Алтая» Елену Наумову и тренера бийской спортшколы «Заря» Рашида Фаляхова.

Марина Науаева является одним из основателей Краевого шахматного клуба, ежедневно в нём занимается более 80 человек. В течение года проводится свыше 70 соревнований с общим количеством участников 4000 человек. Также клуб ежегодно проводит турниры различного ранга: «Шахматы в школу» (153 общеобразовательные школы принимают участие в проекте), «Шахматы в детские дома» с общим количеством участников более 100 человек.

Елена Наумова – тренер высшей квалификационной категории. За годы работы воспитала 32 спортсменок, получивших звание «Мастер спорта России» (в том числе первый мастер спорта по художественной гимнастике в Алтайском крае Ольга Таскина). Также она ежегодно входит в состав оргкомитета и является главным судьей чемпионатов, первенств и иных региональных и муниципальных соревнований по художественной гимнастике, привлекается к работе судейских коллегий всероссийских соревнований.

Рашид Фаляхов – один из основателей школы спортивной гимнастики в Бийске. Его организаторские способности, инициатива и настойчивость позволили полностью создать материально-техническую базу специализированного зала спортивной гимнастики. В период с 2008 года подготовлено девять мастеров спорта России по спортивной гимнастике.

Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» получила преподаватель Новоалтайского государственного художественного училища Лидия Селезнева. За время своей работы она подготовила семь выпусков по специальности «живопись». Многие из ее выпускников продолжили профессиональное обучение в ведущих художественных вузах страны: Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (Москва), Государственной академии славянской культуры (Москва), Московском государственном академическом художественном институте имени Василия Сурикова при Российской академии художеств и других.



Катунь24