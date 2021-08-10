Катунь24: Сибиряк пытался незаконно вернуться домой из Казахстана, но его задержали пограничники

Если суд признает мужчину виновным, то на родину он попадёт теперь только через два года.

Фото: pixabay.com

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области задержали жителя Доволенского района, который хотел незаконно пересечь государственную границу.

Пограничники выяснили, что задержанный сибиряк уже имел проблемы с законом – в 2012 году он привлекался к уголовной ответственности.

В 2016 году мужчина уехал в Казахстан, чтобы там заработать денег, но потерял свой паспорт. В итоге домой он вернулся без документов, минуя все пункты пропуска.

Сотрудники регионального Следкома возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

За содеянное мужчине грозит до двух лет лишения свободы, передаёт круглосуточная служба новостей runews24.ru.

Катунь24