Катунь24: Сборная России по пляжному волейболу впервые в истории завоевала серебро Олимпийских игр

Пляжный волейбол входит в программу Олимпийских игр с 1996 года. До лених Игр в Токио у российских спортсменов не было медалей в этом виде спорта.

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Соревнования по этому пляжному волейболу завершились сегодня, 7 августа 2021 года. В финальном матче Вячеслав Красильников и Олег Стояновский проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Сёруму со счетом 0:2 (17:21, 18:21), сообщает «Чемпионат».

В начале игры наши спортсмены создали себе преимущество в три-четыре очка и удерживали его, но после счета 8:4 удача отвернулась от спортсменов: соперники хорошо сыграли в блок, а Вячеслав Красильников повредил голеностоп, из-за чего игру несколько раз прерывали, чтобы приложить лёд. Практически до конца игры наши волейболисты играли в догоняющую.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. К торжественной церемонии закрытия Олимпиады будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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