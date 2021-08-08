Катунь24: Семья из Бийска лишилась трёх миллионов рублей, доверившись мошенникам

Злоумушленники ввели семью в заблуждение информацией о якобы другой попытке обмана. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, первый звонок от мошенников получила жена две недели назад.

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Звонивший сообщил напуганной женщине, что якобы на её имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения мошеннических действий она якобы должна успеть взять заем в банке и перевести его на безопасный счет. Напуганная женщина взяла в различных банках города кредиты общей суммой полтора миллиона рублей и перевела на названные счета.

Через несколько дней ей вновь позвонили и сообщили, что теперь «кредит» пытаются оформить на её супруга. Бийчанка рассказала супругу о произошешем и уговорила и его взять небходимую для предотвращения мошенничества сумму. Впоследствии все заемные средства ничего не подозревающая семья перевела на счета мошенников.

Полицейские напоминают жителям Алтайского края о бдительности: необходимо проверять информацию, особенно если разговор касается денежных операций. Все возникающие во этому поводу вопросу лучше оперативно уточнить непосредственно в своем банке.

Катунь24