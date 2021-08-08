Катунь24: Стал известен регион Сибири, в котором больше всего жителей привились от коронавируса

Алтайский край в этом рейтинге занимает предпоследнее место – две дозы препарата поставили 16,5 % населения.

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Лидером стал Кузбасс — в регионе полностью вакцинировано 19,9 % от всего населения. 19,1 % жителей поставили прививки в Хакасии, 19 % — в Республике Алтай. Четвертую строчку рейтинга заняла Тыва, где привито 18,8% жителей региона, следом за ней Новосибирская область — 18%. В Омской области вакцинацию завершили 17,8 % населения, строчкой ниже в рейтинге Томская область с 17,7 % привитых жителей. Восьмое место заняла Иркутская область с 16,9 %. Замукает список Красноярский край — там вакцинировалось 16,3 % жителей, сообщает «Континент Сибирь».

По количеству вакцинировавшихся жителей региона также лидирует Кемеровская область, там, по последним данным Минздрава, две дозы препарата от коронавируса поставили 545 676 человек. На втором месте Новосибирская область, ретье место занял Красноярский край. Алтайский край занял пятую позицию: по данным на 6 августа 2021 года обе вакцины получили 400 824 человек.

Обязательная вакцинация жителей не введена в Томской, Иркутской и Новосибирской областях. В Алтайском крае она действует с 27 июля 2021 года.

Катунь24