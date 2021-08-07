Катунь24: Штормовое предупреждение из-за гроз продолжает действовать в Алтайском крае

В пресс-службе регионального МЧС уточняют, что этот прогноз актуален с 7 по 10 августа 2021 года.

Фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в связи с сохраняющейся высокой пожароопасностью. Местами в западных районах сохранится чрезвычайный её уровень – пятый класс горимости.

В ведомстве напоминают, что возгорания в природной среде крайне опасны: любое появление огня может вырасти в крупный пожар с тяжелыми последствиями. Природные пожары, как правило, представляют угрозу садово-дачным обществам, частному сектору в населённых пунктах, а также объектам экономики и социального назначения.

В объявленный период, с 7 до 10 августа 2021 года, Алтайский гидрометцентр прогнозирует жаркую погоду с грозой: столбики термометров в эти дни покажут +25…+31 градус. При этом в регионе могут пройти дожди, местами – сильные дожди и град.

Катунь24