Катунь24: Спорт, образование, энергетика: в Алтайском крае повысят зарплаты категориям работников бюджетной сферы

Соответствующее распоряжение подписал глава Виктор Томенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Антон Федотов/ Пресс-служба губернатора Алтайского края

Повысить зарплаты своим работникам уже в 2021 году должны будут Министерство культуры, Министерство образования и науки, Министерство промышленности и энергетики, Министерство социальной защиты и Министерство спорта. Решение затронет категории работников, подпадающих под действие указов президента Российской Федерации, и работников бюджетного сектора, на которых не распространяется их действие, уточнили в пресс-службе. Документ с указанием эти категорий опубликован на сайте правительства России.

На увеличение зарплат сотрудников ведомствам направят 253 миллиона рублей.

Катунь24