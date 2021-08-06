Катунь24: Сибиряк убил семью из пяти человек

Мужчина был ранее судим за совершение особо тяжких преступлений.

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В одном из домов в селе Джирим Ширинского района обнаружили тела пяти человек. Все они оказались членами одной семьи: хозяйка дома, ее муж, сын и маленькая внучка, а также брат мужа. На телах обнаружили колото-резаные раны.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района, 1985 года рождения. Расследование дела продолжается.

Как сообщают СМИ, убийцу удалось задержать благодаря местным жителям: они сбили преступника на машине. Также стало известно, что мужчина уже совершал тяжелое преступление. Когда-то он зарезал двух женщин. За убийство он получил 18 лет, на свободу вышел меньше месяца назад.

Катунь24