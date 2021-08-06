Катунь24: Сообщения о минировании поступили в два торговых центра Барнаула

Из торгового центра «Пионер», расположенного на проспекте Ленина, 102в, эвакуировали посетителей. В паблике «Инцидент Барнаул» утверждают, что поступила информация о якобы заложенном в здании взрывном устройстве.

Фото: Катунь 24

Также сообщение о «минировании» поступило и в ТЦ «Юбилейный», который находится на улице Пионеров, 13б (недалеко от ТЦ «Пионер»).

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю подтвердили факт эвакуации посетителей торгового центра. Информация о происшествии уточняется.

Катунь24