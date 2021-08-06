Катунь24: Семья из Барнаула обратилась в прокуратуру из-за передозировки препарата при введении ребёнку в детской клинике

По словам мамы восьмимесячного мальчика, медсестра одной из барнаульских частных клиник не разобралась с рецептом и перепутала дозировку препарата прозерина. В больнице утверждают, что медсестра ввела его в нужном количестве, что зафиксировано в журнале учёта процедур. Прокуратура проводит проверку детского центра.

Фото: pixabay.com

Историю пострадавшая семья рассказала в Instagram-аккаунте Go Barnaul, а также на личной странице мамы. Инцидент произошёл сегодня, 5 августа 2021 года.

Сына на прививку привел его отец. По его словам, медсестра сомневалась в дозировке назначенного препарата и ввела ребёнку 0,5 мл. После укола у мальчика открылась рвота, начали трястись руки, он синел и терял сознание. В назначении мама ребёнка прочитала, что прозерина дозировкой 0,05 % требовалось всего 0,1 мл. Прибывшие на вызов врачи подтвердили, что такая доза препарата была опасна для мальчика. Его госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

«Медсестра взяла лист, всё прочитала, сказала идти оплачивать. Потом Влад заходит в кабинет, она ещё раз читает назначение врача и говорит: «Написано непонятно – прозерин 0,5 или 1 мл, нужно уточнить у невролога». Потом медсестра говорит: «Сегодня поставим по минимуму – 0,5 мл», – рассказывает мама мальчика.

После инцидента отец ребёнка обратился в медучреждение за письменным подтверждением фактической дозы введённого препарата. Главный врач в тот момент отсутствовала на месте, однако после перезвонила семье и предложила помощь невролога, который будет наблюдать ребёнка. Кроме того, она пообещала уволить сотрудницу, допустившую ошибку, однако семью такой подход к делу не устроил. Родители планируют обратиться в прокуратуру.

«Мы не допустим, чтобы в следующий раз из-за этого или из-за другой ошибки пострадали дети. Я не говорю, что там все врачи плохие, мы сами постоянно туда ходили, но такая халатность, как эта, недопустима», – написала мама пострадавшего мальчика.

Возникшую ситуацию прокомментировали в детском центре. Там уточнили, что согласно записи в журнале учета процедур препарат был введен в верной дозировке – 0,1 мл.

«Ответ на вопрос медсестры о постановке 0,5 мл или 1 и запись в экземпляре для папы были сделаны машинально (медсестра находилась в другом кабинете и «сделала запись со слов папы»), не идентифицировав пациента и не удостоверившись в записи из журнала учета процедур, а это, безусловно, ошибка. Назначение данного препарата было сделано врачами другой клиники. Описываемые симптомы, возникшие у ребёнка, могут быть следствием побочных проявлений данного препарата (об этом указано в инструкции). Доктор должен был предупредить об этом родителей», – цитирует ответ клиники Go Barnaul.

Региональная прокуратура проводит проверку по данному делу.

На момент публикации пост с историей семьи удалили из аккаунта Go Barnaul, скриншоты имеются в распоряжении редакции. Администраторы страницы пояснили, что информация архивирована до результатов проверки прокуратуры.

Катунь24