Катунь24: Семьи с детьми школьного возраста уже начали получать единовременные выплаты

Государство выделит на каждого ребенка по 10 тысяч рублей. Как пособие стимулирует семьи в Алтайском крае, узнала корреспондент нашего телеканала Алина Пенигина.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Семьи с детьми школьного возраста уже начали получать единовременные выплаты

Семья Ивкиных многодетная. Ирина и Александр вместе уже почти 20 лет и воспитывают семерых детей. Ирина по образованию бухгалтер, но уже спустя год после свадьбы решила выбрать другую профессию – мамы.

В этому году Ирина отправляет в школу сразу пятерых своих ребятишек. Старшая идет в 11 класс, самая младшая из дочерей Аня — в первый. На каждую Ивкины уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей.

Семье Ивкиных необходимо купить форму, обувь, ранец, канцелярию и прочие принадлежности. Подготовка к школе — всегда затратное мероприятие. Особенно когда у тебя не один, а целых пять школьников.

Такие выплаты в крае получат около 350 тысяч детей. Уже подали заявления на пособие 219 тысяч человек. На 217 тысяч заявлений уже ответили и перечислили пособия на общую сумму в 3 млн рублей.

Заявление на получение такого единовременного пособия к школе можно подать до 1 ноября. И получать их будут семьи до конца текущего года.

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