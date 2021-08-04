Катунь24: Скорректировать планы обустройства тротуаров просит ОНФ барнаульскую администрацию

Одновременно в региональное отделение ОНФ обратились жители микрорайонов индивидуальной жилой застройки Барнаула.

Фото: ОНФ

Некоторые жители против строительства тротуара ​на улице. Они аргументируют это тем, что новый тротуар нарушит сделанное их собственными силами ​благоустройство. За строительство тротуара на улице Лазоревой в поселке Лесном по решению суда большинство жителей за, но некоторые собственники жилья всё же опасаются возможного подтопления.

В другом случае жители нагорной части ​ города отстаивают обустройство тротуара и освещения на улице Тихонова до краевого реабилитационного центра для детей с ОВЗ «Журавлики».

«Общественники направили обращения в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула с просьбой взять на особый ​ контроль обустройство тротуаров. Они призывают власти оценить риски возможного подтопления домовладений в результате обустройства тротуара на Лазоревой, принять меры по их нивелированию и организовать совместно с администрацией Индустриального района разъяснительную работу среди жителей на тему особенностей осуществления дорожных работ в рамках исполнения судебных решений, а также технологических подходов, которые будут предприняты при строительстве для максимального сохранения имеющегося благоустройства и озеленения, минимизации возможных рисков подтопления», — сообщили в ОНФ.

Насчет тротуара на Геодезической активисты попросили рассмотреть возможность его обустройства на противоположной стороне проезжей части. Это позволит уменьшить повреждения благоустройства прилегающих территорий, выполненного жителями.

«Можно было бы вообще отказаться от обустройства тротуара на участке улицы Геодезической, о чем просят жители микрорайона. Тем более что негативный опыт подобного «силового» благоустройства в рамках нацпроекта в 2019 году ​на улице Изящной во Власихе уже был и практика показала, что это не лучший и не самый безопасный для дорожного движения вариант. А сэкономленные средства направить, например, на проектирование обустройства тротуара, освещения и комплексного ремонта на улице Тихонова для решения многолетних проблем доступной среды и запуска общественного транспорта к такому социально значимому для края объекту, как реабилитационный центр «Журавлики», модернизация которого в том числе осуществляется в рамках нацпроекта «Демография»», — подчеркнул руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Катунь24