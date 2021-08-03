Катунь24: Сельскохозяйственная микроперепись проходит в Алтайском крае

Сельские жители Алтайского края впервые проходят микроперепись. А именно владельцы сельскохозяйственных, фермерских участков, на которых выращиваются различные культуры или содержатся сельскохозяйственные животные, как для собственной пользы, так и для продажи. Таких в крае более 460 тысяч.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Сельскохозяйственная микроперепись проходит в Алтайском крае

Отличие новой сокращенной переписи в количестве опрашиваемых и свободном выборе участия у владельцев личных хозяйств.

Всех участников ожидает анкетирование, где около 30 вопросов. Основные: размер участка и цель использования. Их задают специально обученные переписчики, которых 968 человек. Они опрашивают личные хозяйства и садоводства. Стоит отметить, что все сведения собираются в обобщенном виде и защищены Росстатом.

К владельцам сельхозорганизаций, таких в крае более 1000, и крестьянско-фермерских хозяйств, которых около 2500, переписчик не придет. Они самостоятельно должны заполнить форму анкеты на сайте Росстата. Так и Сергей Кучмин почти 30 лет владеет крестьянским фермерским хозяйством площадью в 2,5 тысячи гектаров, где выращивает более 5 культур. Он должен будет самостоятельно заполнить форму анкеты.

Впервые в сельхозпереписи используются планшеты. Это позволит быстрее собирать и обрабатывать информацию. Микроперепись продлится до 30 августа. Предварительные итоги будут подведены уже в конце осени, а окончательные к концу 2022 года. Следующая такая микроперепись по действующему законодательству состоится через 10 лет.

Катунь24