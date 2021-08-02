Катунь24: Специалист дал совет, как безвозвратно удалить данные с телефона

Особо осторожными нужно быть владельцам Android.

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Удалить файлы с телефона не всегда просто, отметил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. При удалении файла из гаджета на самом деле файл вовсе не удаляется.

Прежде, чем стирать файлы со смартфона Android, нужно сделать резервную копию, затем зашифровать данные в настройках.

По данным агентства «Прайм» с гаджетами Iphone все обстоит проще: нужно удалить устройство из приложения «Локатор», потом сделать сброс всех настроек с удалением контента. Затем нужно убедится, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud.

Катунь24