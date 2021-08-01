Катунь24: Сведения о здоровье российских водителей передадут в МВД

С марта 2022 всю необходимую информацию в ведомство в виде электронного документа будет перенаправлять Минздрав, сообщает «Коммерсант».

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Государственные и частные клиники будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме). Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения. Доработанный совместно с Минздравом проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения» МВД разместило на сайте regulation.gov.ru.

Сейчас медсправки выдаются россиянам по результатам осмотра медорганизациями (государственными и частными), имеющими на это лицензию. За время действия водительского удостоверения, 10 лет, у водителя может обнаружиться заболевание, которое является противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом не узнает. Такой порядок создает угрозу безопасности движения. Например, при расследовании ДТП следователь запрашивает у Минздрава данные о водителе и выясняется, что тот стоит на учете у нарколога. Так, за последние три с половиной года подразделения ГИБДД на основании решения судов аннулировали 16,2 тыс. прав у водителей, имевших противопоказания, уточнили в ведомстве.

По новой системе медорганизация — частная или государственная,— выявив заболевание, передаст электронное «сообщение» по каналам Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. С этого момента ведомство автоматически приостанавливает действие водительских прав. Управление автомобилем будет наказываться по ст. 12.7 КоАП (штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.). Если в дальнейшем заболевание не подтверждается, то ГИБДД восстановит действие прав, получив от клиники соответствующее электронное заключение.

Катунь24